L'altoatesino ha vinto gli ottavi di Indian Wells battendo Fonseca con due tie-break. La partita si è conclusa con la vittoria di Sinner, che ha superato il giovane brasiliano, considerato da molti il suo possibile erede. Ora Sinner si prepara a affrontare il prossimo turno nel torneo statunitense.

Jannik Sinner vince una partita da campione contro Joao Fonseca, volando ai quarti di finale di Indian Wells, dove affronterà un altro giovane terribile come Learner Tien. Una risposta degna del fuoriclasse che è il numero due del mondo, che riprende un primo parziale praticamente perso al tie break, annullando tre set point di fila, e dopo un passaggio a vuoto nel secondo servendo per la partita riesce a resettare tutto evitando di allungarla pericolosamente. Finisce 7-6 (8) 7-6 (4) in due ore e due minuti per l’altoatesino contro quello che molti considerano il suo erede. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner, vittoria da campione: battuto Fonseca agli ottavi di Indian Wells. Ora Tien

