sinner vince la battaglia con fonseca e litiga pure con due tifosi

Jannik Sinner ha sconfitto Joao Fonseca nei quarti di finale del torneo di Indian Wells. Durante l’incontro, il tennista italiano ha avuto uno scontro con due tifosi presenti sugli spalti. La partita si è conclusa con la vittoria di Sinner, che ha così raggiunto le semifinali della competizione.

Una battaglia contro quello che è considerato il suo erede e alla fine Jannik Sinner batte il brasiliano Joao Fonseca e approda ai quarti di finale del torneo di Indian Wells. Una bella risposta del campione altoatesino che ha risolto una partita molto complicata con la freddezza che lo ha fatto diventare uno dei migliori tennisti al mondo. Sinner si è trovato in grande difficoltà nel primo set e ne è uscito alla grande annullando tre set point al brasiliano. Proprio l’esperienza è stata l’arma decisiva che ha penalizzato il ragazzo di Rio de Janeiro, quando spara il suo dritto da fondo campo è praticamente impossibile contrastarlo ma poi nei momenti decisivi delle partite, quando la pressione è altissima e la lucidità conta più della forza, Fonseca non è ancora all’altezza di Sinner. 🔗 Leggi su Panorama.it

