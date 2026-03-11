Sinner lite con pubblico a Indian Wells | Potete smettere di parlare?

Durante il torneo di Indian Wells, il tennista italiano ha avuto uno scambio acceso con alcuni spettatori chiedendo loro di smettere di parlare. L’episodio si è verificato mercoledì 11 marzo, quando Sinner ha rivolto una richiesta diretta ai presenti, interrompendo temporaneamente l’andamento della partita. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media presenti sul campo.

(Adnkronos) – Jannik Sinner 'litiga' con il pubblico a Indian Wells. Oggi, mercoledì 11 marzo, durante il match valido per gli ottavi di finale del Masters 1000 americano contro Joao Fonseca, il tennista azzurro si è lamentato con alcuni spettatori presenti nelle prime file del Centrale californiano, che stavano parlando durante il suo turno di battuta. Succede tutto nel 12esimo game del primo set. Sinner sta servendo per portare il parziale al tie break, ma alcuni spettatori non smettono di parlare durante il gioco. Sul 40-15 quindi l'azzurro si gira direttamente verso di loro, intimandogli di fare silenzio. Sinner viene quindi raggiunto dal giudice di sedia, che ribadisce il concetto: "Non parlate durante i punti", provocando i fischi del resto degli spettatori. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Sinner fuori dal doppio a Indian Wells: sconfitta con OpelkaL’avventura di Jannik Sinner nel tabellone di doppio del prestigioso torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells si è conclusa prematuramente nella... Indian Wells, avanti Berrettini Sinner parte con il ceco SvrcinaNel Masters 1000 in California si rivede anche Lorenzo Musetti a un mese dall’infortunio in Australia, sfiderà Fucsovics Jannik Sinner torna in campo. Tutti gli aggiornamenti su Indian Wells Temi più discussi: Potete smettere di parlare?, Sinner 'litiga' con pubblico a Indian Wells; Sinner, lite con pubblico a Indian Wells: Potete smettere di parlare?; Indian Wells, svelato il tabellone: Sinner evita Djokovic e Paolini...; Jannik Sinner, quando gioca a Indian Wells: parte la rincorsa al numero 1, chi sono gli avversari verso la finale. Sinner, lite con pubblico a Indian Wells: Potete smettere di parlare?Jannik Sinner ‘litiga’ con il pubblico a Indian Wells. Oggi, mercoledì 11 marzo, durante il match valido per gli ottavi di finale del Masters 1000 americano contro Joao Fonseca , il tennista azzurro ... cn24tv.it Indian Wells, italiani in campo martedì 10 marzo: Sinner-Fonseca e Paolini-Gibson. A che ora e dove vederliTennis - Italiani | Quella tra l'altoatesino e il brasiliano sarà una sfida inedita, in programma sulllo Stadium 1 non prima delle 2 di notte. Jasmine sul campo 2 in prima serata ... ubitennis.com Diretta Sinner-Fonseca oggi, Indian Wells. Risultato live x.com FINISCE IL PERCORSO DI JASMINE A Indian Wells sconfitta per la tennista italiana contro Talia Gibson in tre set facebook