Sinner ferma il match | silenzio al pubblico di Indian Wells

Mercoledì 11 marzo 2026, durante gli ottavi di finale del Masters 1000 a Indian Wells, Jannik Sinner ha fermato il match per chiedere silenzio al pubblico. L’atleta ha fatto una pausa improvvisa nel punto decisivo, interrompendo il gioco e attirando l’attenzione di tutti. La richiesta di silenzio è stata rivolta ai presenti in tribuna, che hanno reagito con un breve momento di quiete.

Mercoledì 11 marzo 2026, durante gli ottavi di finale del Masters 1000 a Indian Wells, Jannik Sinter ha interrotto la partita per chiedere silenzio al pubblico. L’episodio si è verificato nel dodicesimo game del primo set contro Joao Fonseca, quando il tennista italiano ha rivolto un’intimazione diretta agli spettatori delle prime file che parlavano durante il servizio. L’arbitro di sedia è intervenuto subito dopo l’incidente, ribadendo il divieto di parlare durante i punti. Mentre il resto della tribuna fischiava contro i disturbatori, Sinner ha confermato all’ufficiale che non c’erano problemi ulteriori. La situazione si è risolta senza squalifiche immediate, ma con un chiaro messaggio inviato alla folla presente nel complesso californiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sinner ferma il match: silenzio al pubblico di Indian Wells Articoli correlati Leggi anche: Indian Wells, oggi Sinner-Shapovalov al terzo turno – Il match in diretta Leggi anche: Sinner, lite con pubblico a Indian Wells: “Potete smettere di parlare?” Altri aggiornamenti su Indian Wells Temi più discussi: Tennis, Indian Wells: Sinner vince in 2 set. Avanti anche Paolini; LIVE Sinner-Svrcina 6-1 6-1, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: comodo esordio in 65 minuti; Indian Wells, Sinner non fa sconti all'esordio: 'Mi sento bene'. Avanza Paolini; Sinner, debutto sul velluto: concede solo 2 game a Svrcina e va al 3° turno. LIVE Sinner-Fonseca 7-6 7-6, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’azzurro annulla 3 set point nel primo parziale e vince una partita complicataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-GIBSON (NON PRIMA DELLE 21.00) 4:17 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di ... oasport.it LIVE Sinner/Opelka-Granollers/Zeballos 4-6 4-6, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’azzurro si ferma contro due grandi specialistiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.05 Termina qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport, grazie mille per averci seguito. oasport.it Diretta Sinner-Fonseca oggi, Indian Wells. Risultato live x.com FINISCE IL PERCORSO DI JASMINE A Indian Wells sconfitta per la tennista italiana contro Talia Gibson in tre set facebook