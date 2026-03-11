Sinner si presenta sul campo di Indian Wells, affrontando con determinazione l’incontro valido per i quarti di finale del torneo. Indossa un Rolex, simbolo di stile e precisione, mentre si prepara a disputare la partita sul cemento del Sunshine Double. Il suo nome è tra i protagonisti di questa fase della competizione, che si svolge nel 2026.

Sinner c’è. Scende in campo sul cemento del Sunshine Double, ovvero Indian Wells 2026, il primo torneo ATP Masters 1000 della stagione contro il prodigio del tennis brasiliano, il 19enne João Fonseca - che sembra far ballare la palla mentre la colpisce - e in due set tiratissimi (7-6, 7-6) e due ore e due minuti di gioco conquista la vittoria. L'altoatesino vola così ai quarti di finale. Il prossimo ostacolo sarà un altro nome da tenere d’occhio: lo statunitense Learner Tien. Appuntamento il 12 marzo, orario ancora da definire. In campo Sinner si presenta in rosa, una scelta che riflette il nuovo dress code adottato dal numero due del ranking mondiale - e che a qualcuno ha fatto torcere il naso nei giorni scorsi - ma che racconta anche qualcosa del suo modo di stare nello sport. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Sinner fedele al suo Rolex vola ai quarti di finale di Indian Wells

