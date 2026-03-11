Sinner e il tie-break | 7-6 7-6 e via ai quarti

Nel torneo di Indian Wells, Jannik Sinner ha affrontato Joao Fonseca e ha vinto entrambi i set al tie-break, con il punteggio di 7-6 (86) e 7-6 (74). La partita si è svolta nel deserto californiano, e Sinner si è qualificato così per i quarti di finale. La sfida è durata circa due ore e si è conclusa con la vittoria del numero due del mondo.

Nel deserto californiano di Indian Wells, il numero due del mondo Jannik Sinner ha superato la stella nascente brasiliana Joao Fonseca con un punteggio finale di 7-6 (86), 7-6 (74). La vittoria, ottenuta in un incontro teso e ricco di scambi decisi nei tie-break, proietta l'atleta italiano ai quarti di finale del prestigioso torneo. Ora, il quattro volte campione del Grande Slam si prepara ad affrontare Learner Tien, ventenne promessa americana, per conquistare un posto in semifinale. La partita è stata una vera battaglia di nervi, dove due set al limite hanno messo alla prova la resistenza mentale dei contendenti.