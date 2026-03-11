Sinner che rischio | schiva così un dritto di Fonseca a 190 km h!

Jannik Sinner si è qualificato per i quarti di finale di Indian Wells dopo aver battuto in due set Joao Fonseca. Durante il secondo set, nel tie-break, l'azzurro ha evitato un dritto di Fonseca che viaggiava a 190 kmh. La partita si è conclusa con il successo di Sinner in un match combattuto.

Jannik Sinner vola ai quarti di finale di Indian Wells dopo aver battuto in due set Joao Fonseca. Nel corso del tie-break del secondo set, l'azzurro ha rischiato di essere centrato da un dritto del brasiliano ai 190 kmh. Al termine dello scambio i due si sono subito chiariti, con Fonseca che ha fatto capire a Jannik di non aver mirato a lui intenzionalmente.