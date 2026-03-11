Sinner che rischio! Dritto di Fonseca a 190 km h | guarda dove passa

Durante un match agli ottavi di finale di Indian Wells, Jannik Sinner ha eliminato in due set Joao Fonseca. Nel secondo set, nel corso di un tie-break, Fonseca ha sferrato un dritto a 190 kmh che ha rischiato di colpire Sinner. L'azzurro ha proseguito il gioco senza danni, avanzando così ai quarti di finale del torneo.

Jannik Sinner vola ai quarti di finale di Indian Wells dopo aver battuto in due set Joao Fonseca. Nel corso del tie-break del secondo set, l'azzurro ha rischiato di essere centrato da un dritto del brasiliano ai 190 kmh. Al termine dello scambio i due si sono subito chiariti, con Fonseca che ha fatto capire a Jannik di non aver mirato a lui intenzionalmente.