A Indian Wells, Jannik Sinner ha affrontato e vinto contro il brasiliano Joao Fonseca in due set, con due break each. Durante il match, si è verificato un incidente tra il tennista e alcuni spettatori ricchi e maleducati, con Sinner coinvolto in un litigio. La partita si è conclusa con la vittoria di Sinner, nonostante le difficoltà incontrate durante il confronto.

A Indian Wells Jannik Sinner ha sofferto e battuto il brasiliano Joao Fonseca in due set, due tre-break. Fonseca è uno degli astri nascenti del tennis mondiale, ha 19 anni e mezzo. Il brasiliano ha un gioco potente da fondo campo, ha messo in difficoltà l’italiano che però nei momenti importanti – come spesso gli capita – ha alzato il livello. Quel che ha colpito, è stata una scena insolita per l’azzurro. Nel primo set, sul 6-5 Fonseca e 40-15 per Sinner (che stava battendo), Jannik ha avuto da ridire con alcuni spettatori che parlavano durante lo scambio. Gli spettatori avevano posti in prima fila, quindi avevano tanto i soldi ma i soldi – con’è noto – non sono sinonimo di educazione né di conoscenza dei comportamenti durante una partita di tennis. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sinner batte Fonseca e soprattutto gli spettatori ricchi e maleducati (con cui litiga)

Articoli correlati

Indian Wells, Sinner batte Shapovalov e ora lo attende FonsecaIndian Wells, 9 marzo 2026 - Jannik Sinner continua la sua marcia a Indian Wells e approda agli ottavi di finale dopo aver superato Denis Shapovalov...

Indian Wells, Sinner batte Shapovalov: ora lo attende FonsecaIndian Wells, 9 marzo 2026 - Jannik Sinner continua la sua marcia a Indian Wells e approda agli ottavi di finale dopo aver superato Denis Shapovalov...

Contenuti utili per approfondire Sinner batte

Temi più discussi: Indian Wells, Sinner batte Fonseca 7-6, 7-6 e vola ai quarti; Sinner batte Fonseca in due set e vola ai quarti di Indian Wells: Learner e Joao sono il futuro del nostro sport; Sinner, vittoria da campione: battuto Fonseca agli ottavi di Indian Wells. Ora Tien; Tennis, Indian Wells: Sinner batte Fonseca e si qualifica ai quarti di finale.

Sinner batte in due set Fonseca e vola ai quarti di Indian WellsAl Master 1000 di Indian Wells, Jannik Sinner vince in due set il duello con Joao Fonseca, che soprattutto nel primo parziale fa davvero una gran figura. Il numero 2 del mondo si impone 76 (6) 76 (4), ... sportmediaset.mediaset.it

Sinner-Fonseca 7-6 7-6: Jannik ai quarti di Indian Wells, il prossimo avversario è TienSinner batte Fonseca 7-6 7-6 negli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells e vola ai quarti dove sfiderà Tien ... fanpage.it

A SINNER LA PRIMA CON FONSECA Jannik Sinner batte Joao Fonseca per 7-6 7-6 e raggiunge i quarti di finale a Indian Wells, l'azzurro si è trovato in svantaggio in entrambi i tiebreak Primo set dominato dai servizi, eccezionale Fonseca nella resa con l - facebook.com facebook

Indian Wells, Sinner batte Fonseca in due set e va ai quarti x.com