Nella notte di mercoledì 11 marzo 2026, Jannik Sinner ha conquistato la sua 97ª vittoria nei tornei Masters 1000, superando così il record italiano detenuto da Fabio Fognini. La partita si è conclusa con la vittoria di Sinner, che ha così raggiunto un traguardo storico nel tennis italiano. La vittoria rappresenta un momento importante nella carriera del giocatore.

La notte di mercoledì 11 marzo 2026 ha Jannik Sinner superare il record italiano nelle vittorie nei tornei Masters 1000, arrivando a 97 successi e superando Fabio Fognini. Questo traguardo è stato raggiunto dopo una vittoria per 7-6(6) e 7-6(4) contro Joao Fonseca a Indian Wells, in una partita decisa da due tie-break. Il primato di Fognini, durato dal 1990, viene così infranto, segnando un nuovo capitolo nella storia del tennis azzurro. Il successo non è frutto del caso, ma di una costanza che ha permesso all’altoatesino di accumulare queste cifre nel corso della stagione e della carriera. Mentre la gara si concludeva con un punteggio finale preciso, i numeri raccontano una storia più ampia sulla longevità e sull’impatto dei giocatori italiani sui palchi principali del circuito ATP. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinner batte Fognini: 97 vittorie, un record storico

Articoli correlati

Sinner agli Australian Open: 18 vittorie consecutive e record di ace nel derby azzurroCon 18 vittorie consecutive agli Australian Open e un nuovo record di ace, Sinner conquista i quarti di finale dopo il derby italiano contro Darderi.

Leggi anche: Zalone fa il botto, in Italia batte record storico incassi di Avatar

Tutto quello che riguarda Sinner batte

Discussioni sull' argomento Sinner piega un ottimo Fonseca e centra i quarti a Indian Wells; Sinner batte Fonseca a Indian Wells salvando tre set point. Ai quarti c’è Tien. Jannik: Lui e Joao il futuro.

Fonseca lo sfida, Sinner torna letale: sofferenza e spettacolo a Indian Wells. Poi ammette: Ha un grandissimo talentoMesso alla prova dalla potenza e dall'aggressività del 19enne brasiliano, Sinner ha giocato al meglio i punti decisivi. Il racconto della sfida ... ilfattoquotidiano.it

Sinner batte in due set Fonseca e vola ai quarti di Indian WellsAl Master 1000 di Indian Wells, Jannik Sinner vince in due set il duello con Joao Fonseca, che soprattutto nel primo parziale fa davvero una gran figura. Il numero 2 del mondo si impone 76 (6) 76 (4), ... sportmediaset.mediaset.it

#Sinner soffre, discute con un tifoso, ma poi batte #Fonseca in 2 set e vola ai quarti di #IndianWells x.com

Indian Wells: Sinner batte Fonseca in 2 set e passa ai quarti Leggi com'è andata nel primo commento - facebook.com facebook