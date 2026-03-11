Sindaci di centrodestra | unione civile che sfida

Nel mese di giugno 2026, due sindaci di centrosinistra si apprestano a celebrare un’unione civile tramite un rito civile. La loro decisione rappresenta un evento che attirerà l’attenzione nel panorama politico locale, segnando un momento di svolta nella gestione delle relazioni personali degli amministratori pubblici. L’evento si svolgerà in un contesto ufficiale, con la presenza di autorità e cittadini interessati.

Nel calendario di giugno 2026, due amministratori pubblici del centrodestra si preparano a formalizzare il loro legame affettivo in un rito civile che segnerà una pagina nuova nella storia italiana. Alessandro Basso, primo cittadino di Pordenone per Fratelli d’Italia, e Loris Bazzo, sindaco di Carlino per la Lega, celebreranno l’unione civile nel Chiostro di San Francesco, dopo cinque anni di convivenza. La cerimonia, prevista per il 27 giugno, sarà officinata dall’ex sindaco Alvaro Cardin e rappresenta un evento senza precedenti per due motivi: entrambi i protagonisti ricoprono cariche pubbliche di alto profilo e appartengono a partiti che storicamente hanno difeso il modello familiare tradizionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

