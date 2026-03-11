Simona Antonelli è la nuova presidente dell’Avis comunale di Esanatoglia, un piccolo centro del Veneto. Sotto la sua guida, le adesioni dei donatori hanno raggiunto il 10,5%, un record per l’associazione locale. La sua nomina rappresenta un momento importante per l’assistenza sanitaria della zona, dove il sangue donato svolge un ruolo fondamentale nel salvare vite.

La storia dell’assistenza sanitaria locale si scrive oggi con una firma femminile: Simona Antonelli è la nuova presidente dell’Avis comunale di Esanatoglia, un piccolo ma vitale centro del Veneto dove il sangue donato salva vite. In questa comunità di 1.900 abitanti, la nuova guida assume il comando in un contesto dove l’impegno civico raggiunge livelli eccezionali rispetto alla media nazionale. Con il suo punto di raccolta attivo, l’associazione garantisce un flusso costante di solidarietà che va ben oltre le semplici statistiche. La percentuale di aderenti nel territorio tocca il 10,5%, un dato che segna nettamente sopra il 4% della media italiana, dimostrando come il tessuto sociale di questo angolo di provincia sia particolarmente coeso e propositivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

