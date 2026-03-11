Dario Simic ricorda i tempi trascorsi a Milano con Pippo Inzaghi, descrivendo come ogni dieci minuti una ragazza si avvicinasse all’attaccante. Le serate milanesi di quegli anni erano caratterizzate da incontri e attenzioni rivolte a Inzaghi, mentre i due giocavano insieme nel Milan. L’ex difensore rivela dettagli delle notti passate con l’ex compagno di squadra durante il periodo in cui militavano nel club rossonero.

Dario Simic ha vestito la maglia del Milan dal 2002 al 2008, vincendo da protagonista due Champions League. L'ex difensore croato, arrivato in rossonero direttamente dall'Inter, si è raccontato in una lunga intervista concessa ai microfoni della 'Gazzetta dello Sport'. Di seguito, un estratto delle sue parole. IL RETROSCENA SULLA JUVENTUS: "Dico una cosa che sanno in pochi: prima di giocare per Inter e Milan, sono stato vicino alla Juventus. Nel 1996 sono stato in ufficio con la Triade. Io, Moggi, Giraudo e Bettega. Stavo per firmare. Poi la mia famiglia ha deciso che era meglio non andare: avevo vent'anni, era ancora tempo della guerra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Simic: “Quando uscivo con Inzaghi ogni 10 minuti c’era una ragazza che lo avvicinava”

