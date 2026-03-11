Sigma Olomuc-Mainz 05 Conference League 12-03-2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Il Mainz 05 si prepara a sfidare lo Sigma Olomuc nella partita di Conference League in programma il 12 marzo 2026 alle 21:00. Dopo aver ottenuto una rimonta importante in Bundesliga, il club tedesco torna a concentrarsi sulla competizione europea e affronta la squadra ceca in questa sfida. Le formazioni sono state annunciate e i pronostici sono già circolati tra gli appassionati.

Il Mainz 05 dopo la grande rimonta in Bundesliga che lo ha riportato in linea di galleggiamento in campionato torna ad interessarsi della Conference League ed è di scena sul campo del Sigma Olomuc. Gli Hanáci sono in ripresa anche in campionato e con 3 vittorie consecutive sono rientrati in zona playoff, ben lontani però dallo Slavia Praga capolista.