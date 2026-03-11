Sicurezza scuole e divieto di coltelli ai minori penalizza i fungaioli che chiedono una modifica della norma

Negli ultimi mesi, episodi di cronaca che coinvolgono armi da taglio tra i minori, spesso vicino o dentro le scuole, hanno acceso il dibattito pubblico sulla sicurezza scolastica. La questione riguarda anche il divieto di coltelli ai minori, norma che alcuni fungaioli chiedono di modificare. La discussione si concentra sulla relazione tra queste restrizioni e la presenza di strumenti tra i giovani.

Negli ultimi mesi diversi episodi di cronaca (alcuni purtroppo brutali) hanno riportato al centro del dibattito pubblico il tema delle armi da taglio tra i minori, in particolare all’interno o nei pressi delle scuole. In questo contesto il governo è intervenuto nel decreto sicurezza, introducendo norme più stringenti sulla vendita di strumenti da punta o da taglio ai minorenni. Le misure prevedono il divieto di vendita ai minori, l’ obbligo di verifica dell’età anche per gli acquisti online, sanzioni economiche e la possibile sospensione dell’attività per i commercianti che violano la norma, oltre a controlli affidati anche all’ Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom). 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Dal fermo preventivo al divieto di coltelli ai minori, cosa c'è nel nuovo pacchetto sicurezza

"Subito in carcere i minori con i coltelli": ora il governo chiede ai giudici processi lampo (usando una norma antimafia)

