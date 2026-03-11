Sicurezza salari e tutele maggiori per i rider | la Cgil distribuisce volantini ai fattorini

La Cgil ha distribuito volantini ai rider, evidenziando richieste di maggior sicurezza, salari e tutele. Le indagini della Procura di Milano sui servizi di delivery come Deliveroo e Glovo hanno portato alla luce quanto la Confederazione denuncia da più di dieci anni: un sistema di cottimo che, secondo loro, compromette la dignità di migliaia di lavoratori. La questione riguarda principalmente le condizioni di lavoro e la protezione dei fattorini.

“Le recenti indagini della Procura di Milano verso i colossi del delivery, Deliveroo e Glovo, squarciano il velo su una realtà che come Cgil denunciamo da oltre 10 anni: un sistema di cottimo moderno che calpesta la dignità di migliaia di lavoratori. Come Cgil, Nidil, Filcams e Filt di Ferrara. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Battaglia per i diritti dei rider. La Cgil distribuisce volantini: "Sfruttati e senza contratto"Un volantinaggio davanti al McDonald’s per incontrare i rider, parlare di diritti e raccogliere dubbi e segnalazioni.

