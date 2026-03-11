si sposano i sindaci gay di fdi e lega

Il 27 giugno, il sindaco di Pordenone, appartenente a Fratelli d’Italia, e il sindaco di Carlino, di Lega, si sposeranno civilmente. Alessandro Basso e Loris Bazzo sono stati ufficialmente annunciati come protagonisti di questa unione. La coppia, entrambi in carica come primi cittadini, ha confermato la data dell’evento senza ulteriori dettagli.

Il meloniano Alessandro Basso e il leghista Loris Bazzo, rispettivamente sindaco di Pordenone e di Carlino (Udine) si uniranno civilmente il prossimo 27 giugno. La notizia delle prime unioni civili tra due sindaci omosessuali di centrodestra continua a creare dibattito nel mondo politico. “È certamente un inedito, una coppia di sindaci è piuttosto rara. Il nostro matrimonio riassume tanti anni di attacchi della sinistra”, ha detto al Messaggero il sindaco di Pordenone che, poi, ha aggiunto: “Lungi dal fare polemiche in un momento così importante, ma va detto che la destra ha superato, in tema di diritti, la sinistra: fino a qualche tempo fa non si poteva immaginare”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

