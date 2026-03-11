Si sfiorano già le duemila vittime nella terza guerra del Golfo

Nel Medio Oriente si contano ormai quasi duemila vittime dalla ripresa del conflitto. Dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran il 28 febbraio, diverse nazioni della regione, tra cui i paesi del Golfo e il Libano, sono state coinvolte, con basi militari statunitensi presenti in molte di esse. La violenza si è estesa rapidamente, portando a un alto numero di persone uccise in vari paesi della zona.

Centinaia di persone sono state uccise in tutto il Medio Oriente da quando Stati Uniti e Israele hanno attaccato l'Iran il 28 febbraio, con gli stati del Golfo che ospitano basi militari e personale statunitense, così come il Libano, rapidamente coinvolti nel conflitto. Almeno 1.270 sono le. 🔗 Leggi su Today.it

