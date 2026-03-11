Si sfiorano già le duemila vittime nella terza guerra del Golfo

Nel Medio Oriente si contano ormai quasi duemila vittime dalla ripresa del conflitto. Dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran il 28 febbraio, diverse nazioni della regione, tra cui i paesi del Golfo e il Libano, sono state coinvolte, con basi militari statunitensi presenti in molte di esse. La violenza si è estesa rapidamente, portando a un alto numero di persone uccise in vari paesi della zona.

Design e lusso, la guerra nel Golfo rischia di frenare le imprese comascheGiorgio Pozzi, ceo di Officina Della Scala, azienda di mobili di design di Mariano Comense: «La chiusura o la destabilizzazione prolungata delle rotte commerciali compromette tutto; non si tratta solo ... laprovinciadicomo.it

Quattro giorni di guerra e il gas è già raddoppiato. Quanto costerà in bolletta?Prima dell’inizio del conflitto, il gas naturale viaggiava intorno ai 31 euro al megawattora. Oggi sfiora i 60 euro. Il petrolio è salito di circa l'8%. Gli analisti calcolano rincari di circa 120 eur ... dire.it

Nuove operazioni militari degli Stati Uniti nel Golfo Persico. Le forze americane hanno neutralizzato diverse imbarcazioni iraniane, tra cui 16 navi posamine vicino allo Stretto di Hormuz, una delle rotte marittime più strategiche per il commercio energetico mon - facebook.com facebook

#Meloni parla 50 minuti al Senato sulla crisi nel Golfo scatenata dal Israele e Usa contro #Iran ma non cita mai #Trump. Accusa #Iran di attaccare paesi vicini ma si scorda di fire chi ha iniziato questa guerra. x.com