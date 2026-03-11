Si perde nei boschi mentre cerca asparagi salvato con l' elicottero

Un uomo di Civita Castellana è rimasto disperso nei boschi di Sassofreddo, nel comune di Narni, mentre cercava asparagi. Dopo diverse ore di ricerca senza esito, i soccorritori hanno inviato un elicottero per recuperarlo e portarlo in salvo. La vicenda si è conclusa con il suo salvataggio, senza altre complicazioni o ferite riportate.

Momenti di apprensione per un uomo di Civita Castellana, disperso nei boschi in località Sassofreddo, nel comune di Narni. L'intervento di soccorso è scattato intorno alle 14,30 di mercoledì 11 marzo.L'uomo, ultra 70enne, è uscito per cercare asparagi nella zona boschiva ma ha perso. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

