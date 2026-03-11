Si è dato fuoco con la benzina poi fiamme ovunque | il racconto dei superstiti del bus in Svizzera

A Kerzers, in Svizzera, un autobus ha preso fuoco dopo che un passeggero si è dato fuoco con della benzina, provocando un incendio diffuso. I superstiti hanno riferito di aver visto fiamme ovunque, mentre le autorità di polizia hanno confermato che si è trattato di un atto doloso. La polizia non ha ancora commentato eventuali ipotesi di terrorismo.

Autobus prende fuoco a Kerzers, in Svizzera. La Polizia conferma l'atto doloso ma non si esprime sulla ipotesi di attacco terroristico. Per l'identificazione delle 6 vittime potrebbe volerci molto tempo, i feriti sono in condizioni critiche. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Svizzera, in fiamme bus di linea: 6 morti e 5 feriti. «Un passeggero si è dato fuoco» VideoUn autobus di linea è andato a fuoco nel centro di Kerzers, nel Canton svizzero di Friburgo, causando diversi morti e feriti.

Bus avvolto dalle fiamme in Svizzera: almeno 6 morti e 5 feriti, il giallo dell’uomo che si sarebbe dato fuocoCosa è successo all’autobus autopostale a Kerzers? Una scena da incubo nel cuore della Svizzera.

Una raccolta di contenuti su 8220 Si è dato fuoco con la benzina poi...

Temi più discussi: Bus in fiamme provoca sei morti in Svizzera, 'un uomo si è dato fuoco'; Svizzera, autobus a fuoco: 6 morti e 5 feriti. Un passeggero si è dato fuoco. La tragedia a Kerzers; Autobus in fiamme in Svizzera, 6 morti e 5 feriti: Un passeggero si è dato fuoco; Svizzera, autobus a fuoco nel Canton Friburgo. Polizia: Sei morti e 5 feriti.

Cosa è successo sul bus andato a fuoco in Svizzera: «Un passeggero si è versato benzina addosso e si è dato fuoco»C’è il racconto drammatico di un testimone che era a bordo dell’autobus di linea che ieri pomeriggio ha preso fuoco a Kerzers, una piccola cittadina svizzera nel Canton Friburgo. Ha il volto coperto d ... corriere.it

Svizzera, autobus in fiamme a Kerzers: almeno 6 morti. «Un uomo si è versato della benzina addosso e si è dato fuoco»Le fiamme che avvolgono la carcassa di lamiera dell'autobus in una palla di fuoco, le urla dei testimoni sotto shock. Sono le immagini che giungono dalla tragedia che ha colpito il ... quotidianodipuglia.it

Cosa è successo sul bus andato a fuoco in Svizzera - facebook.com facebook

Autobus in fiamme in #Svizzera, almeno 6 morti e 5 feriti. L’incidente nel tardo pomeriggio a #Kerzers, nel Canton svizzero di #Friburgo. Testimoni raccontano ai media locali che un uomo si è versato della benzina addosso. #Tg1 x.com