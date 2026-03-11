si chiude in casa con le bombole gpl bloccato dai militari mentre fugge

Un uomo si è barricato in casa con bombole di Gpl, minacciando di farle esplodere. I militari sono intervenuti e hanno bloccato l’uomo mentre tentava di scappare, evitando così conseguenze più gravi. L’area è stata messa in sicurezza e nessuno è rimasto ferito durante l’intervento.

Si barrica in casa e minaccia l’esplosione, generando momenti di panico e paura. L’intervento coordinato dei carabinieri evita la tragedia: nessun ferito e area messa in sicurezza. E’ successo sabato pomeriggio a Fiscaglia e si è concluso fortunatamente tutto senza feriti, grazie al tempestivo e coordinato intervento dei carabinieri, il grave episodio che nel pomeriggio del 7 marzo ha scosso la comunità di Massa Fiscaglia. Un uomo di 57 anni, in stato di forte disagio psicofisico, si è barricato nella propria abitazione minacciando di far saltare in aria l’edificio con l’ausilio di bombole di gas. L’allarme è scattato intorno all’ora di pranzo, quando lo stesso 57enne ha richiesto l’intervento di un’ambulanza, lamentando un malore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

