A Firenze, il ministro dell’istruzione ha annunciato che nei prossimi tre anni non ci saranno nuovi commissariamenti o interventi di dimensionamento nel settore scolastico. La dichiarazione è stata fatta durante l'apertura di Didacta 2026, l'evento dedicato all’educazione e alla formazione. La parola del ministro si riferisce specificamente alla sospensione di eventuali interventi di riorganizzazione delle scuole.

Firenze, 11 marzo 2026 - «Ho già annunciato che per i prossimi 3 anni non ci saranno nuovi dimensionamenti». Lo ha detto stamani il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a margine della cerimonia d’inaugurazione dell’edizione 2026 di “Didacta Italia”. Presente all’evento, anche il ministro per lo Sport e le politiche giovanili, Andrea Abodi. Dopo il saluto del presidente di Firenze Fiera, Lorenzo Becattini, hanno inoltre preso la parola la sindaca di Firenze, Sara Funaro, e il presidente della Regione, Eugenio Giani. Il tema degli accorpamenti. «È una cosa ormai fatta – ha dichiarato il ministro Valditara sempre sugli accorpamenti -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si apre il sipario su Didacta 2026. Il ministro Valditara: "No a nuovi commissariamenti per i prossimi 3 anni"

