Sì all’ecografia nel primo trimestre

L’Istituto Superiore di Sanità ha aggiornato le linee guida sulla gravidanza fisiologica, includendo l’indicazione di effettuare un’ecografia nel primo trimestre. La nuova raccomandazione riguarda tutte le gravidanze considerate fisiologiche, con l’obiettivo di migliorare la gestione e il monitoraggio della fase iniziale della gestazione. La modifica si applica alle donne in gravidanza che non presentano complicazioni note.

GRAVIDANZA FISIOLOGICA. È quanto prevede la terza parte dell’aggiornamento della linea guida «Gravidanza fisiologica», presentata dall’Iss. Ok anche allo screening nel primo trimestre delle anomalie cromosomiche più frequenti, tra cui la sindrome di Down, mediante test combinato o test del DNA fetale, da offrire a tutte le donne indipendentemente dall’età. Viene inoltre raccomandata l’esecuzione della misura della distanza tra fondo dell’utero e sinfisi pubica ad ogni bilancio di salute a partire dalle 24 settimane gestazionali per valutare l’accrescimento fetale. È quanto prevede la terza parte dell’aggiornamento della linea guida «Gravidanza fisiologica», presentata dall’Iss. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

