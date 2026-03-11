Si accende la spia della centrale termica | alla scuola primaria di Montegiorgio evacuate cento persone

Ieri pomeriggio, intorno alle 13, alla scuola primaria di via Marcello Malpighi a Montegiorgio si è accesa la spia della centrale termica, provocando l’evacuazione di circa cento persone. La segnalazione di un possibile malfunzionamento ha portato all’allontanamento degli studenti e del personale dall’edificio, senza che si registrassero feriti o altre conseguenze immediate. Sul posto sono intervenuti i tecnici per verificare la situazione.

MONTEGIORGIO Momenti di apprensione ieri, intorno alle 13, alla scuola primaria di via Marcello Malpighi, dove un possibile malfunzionamento dell’impianto termico ha fatto scattare l’allarme e le procedure di sicurezza. A dare l’allerta è stata un’insegnante che, durante le normali attività scolastiche, ha notato una spia accesa nella centrale della caldaia, segnale che indicava un’anomalia nel funzionamento dell’impianto. L’allarme Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno avviato tutti i controlli necessari per verificare l’origine del problema. Utilizzando la strumentazione in dotazione, i pompieri hanno individuato il cattivo funzionamento di una guarnizione all’interno della centrale termica, collocata all’esterno dell’edificio scolastico. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

