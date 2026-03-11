Sì a fusione MPS-Mediobanca | il concambio fissato a 2,45 azioni

I consigli di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena e Mediobanca hanno approvato il progetto di fusione, che prevede l’incorporazione di Mediobanca in MPS. È stato stabilito un rapporto di concambio di 2,45 azioni. La decisione permette al mercato di conoscere le modalità di integrazione tra le due banche e i passaggi necessari per completare l’operazione.

I consigli di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena e di Mediobanca hanno approvato il progetto di fusione per l’incorporazione di Mediobanca in MPS, fornendo al mercato dettagli chiave per procedere alla piena integrazione di Piazzetta Cuccia nel gruppo bancario senese. Gli gli azionisti di Mediobanca riceveranno 2,450 azioni MPS per ogni azione detenuta. La determinazione del rapporto di cambio tiene conto della distribuzione dei dividendi relativi all’esercizio al 31 dicembre 2025 resi noti dalle due banche e non è soggetto ad aggiustamenti o conguagli in denaro. Considerando i prezzi di chiusura di ieri (MPS a 7,394 euro, Mediobanca a 16,16 euro), il premio è del 12% con una valorizzazione delle azioni Mediobanca a 18,1 euro per azione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Sì a fusione MPS-Mediobanca: il concambio fissato a 2,45 azioni Articoli correlati Mps-Mediobanca, sì alla fusione. Concambio fissato a 2,45 azioniRoma, 10 marzo 2026 – La grande attesa per il via libera – arrivato – dei cda di Mps e Mediobanca, riuniti a Siena e a Milano, al progetto di fusione... Leggi anche: Mps-Mediobanca: via libera alla fusione, concambio fissato a 2,45 azioni Tutti gli aggiornamenti su Sì a fusione MPS Mediobanca il... Temi più discussi: Mps-Mediobanca, sì alla fusione entro il 2026: concambio a 2,45; Mediobanca e Mps approvano la fusione, concambio a 2,45; Mps-Mediobanca, i cda dicono sì alla fusione: 2,45 azioni di Siena per ogni titolo di Piazzetta Cuccia. Premio del 12%; Mps-Mediobanca, sì alla fusione. Il brand di piazzetta Cuccia resta. MPS e Mediobanca, tutto sulla fusione. Il concambio e le novità sui dividendi, attenzione massima alle azioniL'annuncio arrivato da MPS e da Mediobanca dopo la riunione dei rispettivi CDA. Deciso finalmente il concambio. Cosa succede ora. money.it MPS-Mediobanca, ok CdA a fusione: 2,45 azioni di Siena per ogni titolo di Piazzetta Cuccia(Teleborsa) - I consigli di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena e di Mediobanca hanno approvato il progetto di fusione per l'incorporazione di Mediobanca in MPS: gli azionisti di Mediob ... finanza.repubblica.it Mps-Mediobanca, via libera alla fusione: fissato il concambio - facebook.com facebook Mps-Mediobanca, sì alla fusione. Il brand di piazzetta Cuccia resta x.com