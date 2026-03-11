Short track Pietro Sighel e l’occasione di riscatto individuale ai Mondiali

Tre settimane dopo le Olimpiadi di Milano Cortina, lo short track mondiale riprende con l’ultima tappa della stagione. Pietro Sighel è tra gli atleti in gara, alla ricerca di un riscatto individuale nei campionati mondiali. La competizione si svolge su una pista internazionale, con numerosi partecipanti provenienti da tutto il mondo. L’evento rappresenta l’ultimo appuntamento ufficiale di questa stagione sportiva.

Tre settimane dopo il sipario calato sulle Olimpiadi di Milano Cortina, lo short track mondiale torna in pista per l’ultimo grande atto della stagione. Da venerdì 13 a domenica 15 marzo il ghiaccio di Maurice-Richard Arena a Montreal ospiterà i Campionati Mondiali 2026, appuntamento che riunirà ancora una volta i protagonisti della pista corta internazionale. Per l’Italia sarà una rassegna particolare. Non ci sarà infatti Arianna Fontana, la campionessa più vincente della storia azzurra ai Giochi invernali, che ha scelto di prendersi una pausa dopo l’ennesima avventura olimpica, lasciando in sospeso ogni decisione sul futuro. La sua assenza ridisegna inevitabilmente le gerarchie del gruppo azzurro e sposta i riflettori su Pietro Sighel, chiamato a raccogliere il testimone e, soprattutto, a inseguire un riscatto personale. 🔗 Leggi su Oasport.it

