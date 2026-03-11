Shakerati podcast on the rocks Lorenzo Bacci e Luca Beccaro

Shakerati, podcast on the rocks, condotto da Lorenzo Bacci e Luca Beccaro, propone un formato diverso rispetto ai tradizionali talk sportivi. Si tratta di un momento di confronto diretto con atleti che, in questa occasione, si confrontano in modo sincero, lasciando da parte il ruolo pubblico per mostrarsi come persone comuni. Il podcast si distingue per l’approccio autentico e spontaneo.

Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks è un incontro autentico, uno spazio in cui gli atleti smettono di essere personaggi pubblici e tornano a essere persone. Il format è tanto semplice quanto originale: due atleti, un tavolo, uno shaker. Nessuna scaletta prestabilita, nessun copione rigido, nessun cronometro a scandire i tempi. Le domande non arrivano dall’esterno, ma vengono pescate e mescolate direttamente dai protagonisti. Sono loro a “shakerare” la conversazione, scegliendo il ritmo e la direzione del dialogo. Lo sport rimane sullo sfondo. Al centro emergono le storie personali, le fragilità, le relazioni, le paure, le ossessioni e la quotidianità che raramente trovano spazio nel racconto pubblico. 🔗 Leggi su Sportface.it

