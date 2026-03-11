Shakerati Podcast on the rocks Diana Bacosi e Gabriele Rossetti

Shakerati – Podcast on the Rocks presenta un episodio con Diana Bacosi e Gabriele Rossetti. Si tratta di un confronto che va oltre il classico talk sportivo e le consuete interviste, offrendo uno spazio in cui gli atleti si svelano come persone comuni. L’episodio si focalizza su un dialogo autentico, senza filtri né ruoli pubblici, per permettere di conoscere meglio le loro storie e i loro vissuti.

Atleti Shakerati – Podcast on the Rocks è un incontro autentico, uno spazio in cui gli atleti smettono di essere personaggi pubblici e tornano a essere persone. Il format è tanto semplice quanto originale: due atleti, un tavolo, uno shaker. Nessuna scaletta prestabilita, nessun copione rigido, nessun cronometro a scandire i tempi. Le domande non arrivano dall’esterno, ma vengono pescate e mescolate direttamente dai protagonisti. Sono loro a “shakerare” la conversazione, scegliendo il ritmo e la direzione del dialogo. Lo sport rimane sullo sfondo. Al centro emergono le storie personali, le fragilità, le relazioni, le paure, le ossessioni e la quotidianità che raramente trovano spazio nel racconto pubblico. 🔗 Leggi su Sportface.it

