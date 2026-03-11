Sfruttamento del lavoro chiusa un’azienda tessile di Magione

Un’operazione contro lo sfruttamento del lavoro ha portato alla chiusura di un’azienda tessile a Magione. Le autorità hanno sequestrato l’attività e avviato i provvedimenti necessari, intervenendo per fermare le irregolarità riscontrate nel settore manifatturiero. La chiusura è stata decisa dopo verifiche che hanno evidenziato pratiche non conformi alle normative.

MAGIONE – Un'operazione mirata al contrasto dello sfruttamento del lavoro e delle irregolarità nel settore manifatturiero ha portato alla chiusura di un' azienda tessile a Magione. Il controllo, scattato nei giorni scorsi da parte dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, rientra in una più ampia campagna preventiva volta a sradicare il fenomeno del caporalato nel territorio. Al momento dell'accesso nell'opificio, i militari hanno richiesto l'intervento di mediatori culturali per poter comunicare con gli otto operai presenti, cinque dei quali di nazionalità cinese, insieme a due italiani e un cittadino brasiliano. Il quadro emerso dall'ispezione ha delineato gravi carenze sul fronte della sicurezza.

