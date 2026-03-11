Si conclude il fashion month dedicato alla moda donna con l’ultimo show di Pierre Cardin a Parigi. Durante le settimane di sfilate, sono stati presentati i trend e le proposte per la prossima stagione autunnoinverno 2026. Ora si può fare il punto su cosa resterà come traccia di questa edizione, tra nuove tendenze e interpretazioni dello stile femminile.

Scende il sipario sul mese della moda donna. Con lo show di Pierre Cardin di ieri sera a Parigi, è il momento di tirare le somme sullo stile del prossimo autunnoinverno 2026. Partito da New York, il tour de force dello stile si è snodato tra Londra, Milano e Parigi, raccontando la creatività di oltre 440 brand. Tra maison blasonate, debutti altolocati e new names, la moda riflette le incertezze della contemporaneità, privilegiando scelte sicure e rimandando alla prossima stagione occasioni di brivido. Salvo alcune eccezioni, infatti, lo stile si fa cauto, quasi timido, è proprio il caso di dire che anche la moda aspetta tempi migliori per dare spazio alla creatività più disruptive. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Sfilate, cosa resterà del fashion month?

