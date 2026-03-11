Sfilata di carri gruppi mascherati luna park e festa in piazza | Carnvale non è finito

Il Carnevale 2026 si svolge a Tresigallo il 15 febbraio, con una sfilata di otto carri allegorici e diversi gruppi mascherati. La giornata prevede anche un luna park e iniziative di festa in piazza, rivolte a tutte le età. La manifestazione continua a coinvolgere la comunità locale e i visitatori, offrendo un programma ricco di colori e divertimento.

Nella giornata del 15, si terrà a Tresigallo, il Carnevale 2026, con la sfilata di otto carri allegorici, gruppi mascherati, luna park e festa in piazza per tutta la famiglia. Un pomeriggio ricco di colori, musica e divertimento per grandi e piccoli. Dalle 14.30 prenderà il via la sfilata dei. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Articoli correlati Sfilata di carri e gruppi mascherati per il Carnevale a RutiglianoRUTIGLIANO IN MASCHERA: torna l’appuntamento con l'allegria per le strade di Rutigliano: è in programma DOMENICA 15 FEBBRAIO, il «CARNEVALE A... Montecastrilli, la festa del Carnevale tra carri allegorici e gruppi mascherati GALLERIA FOTOGRAFICAUn pomeriggio di festa connotato dalla sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati. Una raccolta di contenuti su Sfilata di carri gruppi mascherati luna... Temi più discussi: Carnevale di Tresigallo 2026; Carnevali di Marca, weekend di sfilate a Casale sul Sile, Villorba e Pianzano; Carbonia, dodici carri allegorici alla sfilata di carnevale; E’ ancora Carnevale: nuove sfilate nel weekend. A Bergamo tornano il rasgamènt de la ègia e la sfilata di Mezza QuaresimaBergamo festeggia la Mezza Quaresima. Per l’edizione 2026, organizzata come sempre dal Ducato di Piazza Pontida, gli appuntamenti principali saranno la sfilata dei carri nella giornata di domenica 15 ... bergamonews.it Sfilata di Mezza Quaresima, oltre 50 carri per le vie del centroIl tradizionale appuntamento è in programma per domenica 15 marzo. Nella serata di sabato 14 il «Rasgamènt de la Ègia» ... ecodibergamo.it Nuovo look per l’attrice alla sfilata di Chanel, dove ha sfoggiato il caschetto con onde e frangia che si candida a essere il più copiato dei prossimi mesi. - facebook.com facebook Con una semplice sfilata di canzoni, senza gara, #SanremoTop conquista il 20% e 2.8 milioni. Segna +5,2 punti dalla precedente edizione del 2002. Per #CèPostaPerTe quello di ieri è il finale meno visto di sempre per numero di spettatori. #AscoltiTv #Sanre x.com