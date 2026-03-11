Sfida legale | la sindaca di Agira contro il blocco

La sindaca di Agira, Maria Greco, ha inviato una diffida ufficiale al Parlamento siciliano, contestando un possibile blocco alla norma che permette il terzo mandato. La comunicazione è stata formalizzata in risposta a una situazione che riguarda direttamente le decisioni dell’Assemblea Regionale. La questione riguarda quindi l’interpretazione e l’applicazione di una legge specifica sulla durata del mandato amministrativo.

La sindaca di Agira, Maria Greco, ha lanciato una sfida formale al Parlamento siciliano, diffidando l’Assemblea Regionale per il possibile blocco della norma sul terzo mandato. Questo atto giuridico arriva mentre a Palermo si prepara la discussione sulla recezione della legge nazionale che permetterebbe ai primi cittadini dei piccoli comuni di ricandidarsi tre volte. La tensione è palpabile nell’Ennese, dove altri amministratori come Francesca Draià di Valguarnera hanno già fatto sapere la loro intenzione di correre nuovamente, ignorando potenziali ostacoli legislativi. Il conflitto non riguarda solo un dettaglio burocratico, ma tocca il cuore del rapporto tra lo Stato e le autonomie locali, con la Corte Costituzionale che ha già segnalato come restrizioni eccessive possano violare il principio di uguaglianza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Terzo mandato, il caso esplode nell’Ennese: la sindaca di Agira diffida il Parlamento sicilianoLa sindaca di Agira, Maria Greco, ha formalmente diffidato l’Ars e ribadito una linea che promette di trasformare la partita politica sul terzo mandato in un caso giudiziario ... vivienna.it

