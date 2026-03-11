Settimana Mondiale del Glaucoma | visite gratuite presso l’ambulatorio del Centro Oculistico Sociale COS a Salerno

In questa settimana, presso l’ambulatorio del Centro Oculistico Sociale di Salerno, vengono offerte visite gratuite dedicate alla prevenzione del glaucoma. L’iniziativa si svolge questo pomeriggio e fa parte delle attività promosse dall’IAPB Italia in occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma, intitolata “Prima che la luce si spenga, ferma il glaucoma”. L’obiettivo è sensibilizzare la popolazione sulla diagnosi precoce di questa patologia.

In corso, questo pomeriggio, in occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma dal titolo “Prima che la luce si spenga, ferma il glaucoma” IAPB Italia (Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità), un appuntamento di sensibilizzazione e prevenzione sul glaucoma, in collaborazione con. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Articoli correlati

Settimana mondiale del glaucoma: visite gratuite a Reggio CalabriaIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump le stesse si effettueranno martedì 10 marzo dalle ore 09 alle ore 12 e...

Settimana mondiale del glaucoma, visite oculistiche gratuite all’Uici PalermoIn occasione della settimana mondiale del glaucoma, in programma dall’8 al 14 marzo 2026, sarà avviata la campagna di prevenzione promossa dalla...

Altri aggiornamenti su Settimana Mondiale del

Temi più discussi: SETTIMANA MONDIALE DEL GLAUCOMA 2026: LE INIZIATIVE DELL’UNIONE CIECHI E DELL’OCULISTICA DELLE AZIENDE SANITARIE FERRARESI; Settimana del glaucoma: tanti gli appuntamenti gratuiti con la prevenzione. Ecco come prenotare; Glaucoma, una settimana di prevenzione per salvare la vista: controlli gratuiti in 80 città; Settimana Mondiale del Glaucoma, a Piacenza visite gratuite e banchetti informativi: le iniziative.

Settimana mondiale del glaucoma, a Rende si parla del ladro silenzioso della vistaGiovedì 12 marzo nella Sala Consiliare di Piazza Matteotti alle ore 11. Presenti, tra gli altri, il sindaco Principe, il presidente dell'UICI di Cosenza Franco Motta e l'oculista Luigi Sante Formoso ... quicosenza.it

In Piemonte per la Settimana Mondiale del GlaucomaAnche in Piemonte le Sezioni dell’UICI, in collaborazione con IAPB Italia, promuovono in questi giorni una serie di iniziative di prevenzione e ... superando.it

Settimana Mondiale del Glaucoma: controlli oculistici gratuiti e iniziative di sensibilizzazione a Salerno - facebook.com facebook