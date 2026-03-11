Settimana Lilla | disturbi alimentari sempre più precoci imparare a leggere i campanelli d’allarme

In occasione della Settimana Lilla, si intensifica l’attenzione sui disturbi alimentari, che negli ultimi anni colpiscono sempre più precocemente i giovani. L’evento mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sui segnali d’allarme e sull’importanza di intervenire tempestivamente. La campagna coinvolge professionisti e istituzioni per diffondere informazioni utili e contrastare la diffusione di queste patologie tra i più giovani.

In occasione della  Settimana Lilla, dedicata alla sensibilizzazione sui  disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (DNA), si riaccende l’attenzione su patologie che negli ultimi anni mostrano una diffusione crescente, soprattutto tra i più giovani. Secondo i dati dell’ Istituto Superiore di Sanità, il  59% dei casi riguarda la fascia di età tra i 13 e i 25 anni, ma il dato che più preoccupa gli specialisti è l’abbassamento dell’età di esordio, con diagnosi che possono comparire già intorno agli  8-9 anni. Anoressia e bulimia sono disturbi complessi e spesso silenziosi, che non sempre si manifestano con segnali evidenti e che proprio per questo rischiano di essere riconosciuti troppo tardi. 🔗 Leggi su Panorama.it

