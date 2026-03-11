In Asia si sperimenta una settimana lavorativa ridotta e un calo nei consumi energetici, in risposta allo shock petrolifero causato dalla guerra in Iran e dalle tensioni nello Stretto di Hormuz. Le autorità locali adottano queste misure per fronteggiare le ripercussioni di un mercato energetico instabile e in continua tensione. La situazione rimane sotto osservazione da parte dei governi della regione.

La guerra in Iran e le tensioni nello Stretto di Hormuz rischiano di provocare uno shock energetico globale. Il prezzo del petrolio è finito sotto i riflettori e i Paesi che più rischiano di fare i conti con gravi conseguenze sono quelli asiatici. Per molti governi del continente, fortemente dipendenti dalle importazioni di greggio dal Medio Oriente, il rischio coincide infatti con una crisi alimentata da inflazione, rallentamento economico e conti pubblici in disordine. Gli Stati della regione hanno quindi iniziato a correre ai ripari varando misure d’emergenza per limitare i consumi e contenere l’impatto sui cittadini e sulle imprese. Si va dalla riduzione della settimana lavorativa ai tetti ai prezzi dei carburanti, fino alla liberazione delle riserve strategiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Settimana lavorativa più corta a meno consumi: così l'Asia reagisce allo shock petrolifero

Articoli correlati

Dacia Duster Hybrid 155, la prova de Il Fatto.it – Più potenza e meno consumi – FOTO‹ › 1 / 7 dacia duster 2026 ‹ › 2 / 7 dacia duster 2026 ‹ › 3 / 7 dacia duster 2026 ‹ › 4 / 7 dacia duster 2026 ‹ › 5 / 7 dacia duster 2026 ‹ › 6 / 7...

Attacco all’Iran: lo shock petrolifero e l’impatto sull’economia europeaLa crisi in Medio Oriente e il blocco dello Stretto di Hormuz avranno ricadute pesanti soprattutto per l’Europa.

Una raccolta di contenuti su Settimana lavorativa

Temi più discussi: Quali sono i Paesi Europei con la settimana lavorativa più corta: la media UE è di 36 ore; Settimana corta? No, grazie! La Camera boccia i 4 giorni lavorativi a parità di salario; Stop alle 32 ore settimanali: la Camera boccia la proposta dell’opposizione sulla riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario; Settimana lavorativa in Europa: quante ore si lavora davvero.

Settimana corta? No, grazie! La Camera boccia i 4 giorni lavorativi a parità di salarioAlla Camera è stata bocciata la proposta di legge sulla settimana lavorativa corta, sostenuta da PD, M5S e Alleanza Verdi-Sinistra. greenme.it

Addio alla legge per la settimana lavorativa corta: cosa è successo alla CameraLa Camera dei deputati ha bocciato definitivamente la proposta di legge delle opposizioni per introdurre la settimana lavorativa corta di 32 ore a parità di salario. L'emendamento soppressivo, ... tag24.it

In Danimarca la produttività non si misura in ore passate alla scrivania, ma in risultati. La settimana lavorativa è di 37 ore e alle 17 gli uffici si svuotano: fare tardi non è sinonimo di ambizione, ma di cattiva organizzazione. E no, non è un Paese “pigro”: anzi, è tr - facebook.com facebook

Il Messico ha approvato una riforma per ridurre la settimana lavorativa da 48 a 40 ore entro il 2030 x.com