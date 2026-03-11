Settimana del Glaucoma a Lecco UICI | visite oculistiche gratuite il 14 marzo
Durante la Settimana Mondiale del Glaucoma, dall’8 al 14 marzo, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Lecco organizza visite oculistiche gratuite il 14 marzo. L’evento si svolgerà in collaborazione con il dottor Sandro Vergani e presso la Casa di Cura B.
In occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma, che si svolgerà dall'8 al 14 marzo, l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS – Sezione Territoriale di Lecco, in collaborazione con il dottor Sandro Vergani, la Casa di Cura B. L. Talamoni, in via San Nicolò 12 a Lecco, e l'I.A.P.
