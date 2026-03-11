Servizio Civile Regionale nelle Marche pervenute oltre mille candidature

Nelle Marche, si è concluso il termine per presentare le domande di partecipazione al Servizio Civile Regionale. Sono state ricevute 1.016 candidature, rispetto ai 392 posti disponibili. La scadenza ufficiale per la presentazione delle domande è stata il 27 febbraio 2026.

ANCONA - Si è chiuso il 27 febbraio 2026 l'avviso per il Servizio Civile Regionale, con 1.016 domande presentate a fronte di 392 posti disponibili. Il dato evidenzia un interesse significativo da parte dei giovani verso questa opportunità a dimostrazione che, di fronte a iniziative valide, i.