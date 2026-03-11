Sersanti dribbla l’infortunio è a disposzione

L'ormai consueto, settimane con turni infrasettimanali a parte, appuntamento con gli allenamenti a porte aperte del Modena con i propri tifosi è andato in scena questa volta al mattino e non, come spesso accade, nel pomeriggio. La risposta del pubblico però questa volta è stata tiepida, probabilmente a causa dell'orario antimeridiano, e sulla tribunetta del campo Zelocchi si sono contate poche decine di supporters canarini. Andrea Sottil, a parte il lungodegente Niklas Pyythia, aveva tutta la sua truppa a disposizione, compreso Alessandro Sersanti che, dopo un'ecografia di controllo effettuata venerdì scorso, ha potuto riaggregarsi al...