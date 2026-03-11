Serie D - Il personaggio | successo per il giovane di Porcari con la Pistoiese Giuliani vince la Coppa Italia

Nicolas Giuliani, nato nel 2007 e originario di Porcari, ha ottenuto un successo importante con la Pistoiese, partecipando ai tornei della serie D. Nel frattempo, un altro atleta, Giuliani, ha vinto la Coppa Italia. La vittoria ha portato soddisfazione sia a lui che alla sua famiglia, e anche alla comunità di Porcari, sua terra natale.

Soddisfazione per lui, per la sua famiglia, ma anche per Porcari, sua terra di origine. Nicolas Giuliani, classe 2007, sta già ben figurando nei tornei dei. grandi. Con la Pistoiese ha appena vinto la Coppa Italia di serie "D". I blasonati "orange" lottano anche per vincere il campionato e, nei turni preliminari della coppa hanno eliminato il Tau. Il successo arancione è arrivato sulla Correggese. Giuliani, pur giovanissimo, ha fatto vedere il suo talento. Il suo percorso sportivo prende forma nel vivaio dell' Empoli, esplodendo, poi, nel Pisa, collezionando per ben nove volte la porta inviolata in 17 presenze con l'Under 17, attirando persino l'attenzione di una leggenda del calcio come Filippo Inzaghi che, quando allenava sotto la Torre, ne ha monitorato la crescita.