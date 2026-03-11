Serie D Igea Virtus penalizzata di cinque punti per il caso De Falco

L’Igea Virtus ha ricevuto una penalizzazione di cinque punti dal Tribunale Federale Nazionale della FIGC a causa della posizione irregolare del portiere Christian De Falco. La società è stata penalizzata perché il giocatore ha scontato in ritardo tre giornate di squalifica, inflitte nella stagione precedente, durante l’inizio di questa stagione di Serie D.

L'Igea Virtus è stata penalizzata di 5 punti dal Tribunale Federale Nazionale della FIGC per la posizione irregolare del portiere Christian De Falco, che, ad inizio stagione, ha scontato in ritardo tre giornate di squalifica, inflitte nell'annata precedente. Fermato per cinque turni De Falco e.