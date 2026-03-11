Serie C femminile Riccione ’scala’ il Montespaccato e rimette a posto la classifica

Nella serie C femminile, la squadra di Riccione ha battuto il Montespaccato sul campo del ’Tre Villaggi’. Le giocatrici Gippetto, Della Chiara e Pederzani hanno contribuito alla vittoria, che ha permesso alla formazione di Riccione di risalire la classifica. La partita si è conclusa con un risultato favorevole alla squadra ospite, che ha preso il sopravvento sul Montespaccato.

Gippetto, Della Chiara e Pederzani. Così la Femminile Riccione sul campo del 'Tre Villaggi' non ha lasciato scampo al Montespaccato. Le biancazzurre si rimettono in piedi dopo un periodo complicato nel quale erano riuscite a mettere in tasca un solo punto in cinque gare. Un tris che dà fiducia quando mancano cinque gare al termine della regular season. Con i loro 25 punti messi insieme le ragazze della Perla Verde si mettono così in zona sicura, classifica alla mano. E possono godersi questo finale di stagione cercando di mettere in tasca il maggior numero di punti possibile. Mentre là davanti il duello è ancora decisamente acceso tra la capolista Nuova Alba e l' Original Celtic Boys che insegue staccato di soli due punti.