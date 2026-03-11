Serie A1 Guerri Napoli | periodo nero tra infortuni e sconfitte

La Guerri Napoli di Serie A1 sta attraversando un momento difficile, con cinque sconfitte consecutive che la hanno portata al dodicesimo posto in classifica. La squadra affronta un periodo complicato caratterizzato da infortuni e risultati negativi, ma resta ancora in corsa per qualificarsi ai playoff. La squadra si prepara ora alle prossime sfide con l’obiettivo di invertire la tendenza.

Tempo di lettura: 2 minuti Nel massimo torneo di basket, è un periodo a dir poco complicato per la Guerri Napoli che è reduce da cinque sconfitte di fila che hanno fatto precipitare i partenopei al 12esimo ma ancora in piena corsa per un posto play off. Le notizie negative non riguardano solo i risultati perché in poco più di due settimane c’è stata prima la frattura del dito di Mitrou-Logu e poi la frattura mandibolare sinistra del lituano Zemaitis rimediata sabato scorso Bologna, cestista che era arrivato proprio per sostituire nel quintetto la stella greca. La società, con lo scopo di non perdere l’obiettivo dei play off, nel frattempo ha tesserato l’australiano Nick Marshall fino al termine della stagione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

