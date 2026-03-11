Serie A Zoff preoccupato | Si fischia troppo e cala il ritmo

Un ex portiere della Serie A ha espresso preoccupazione riguardo alla situazione attuale del campionato italiano. Ha commentato che si fischia troppo durante le partite e che il ritmo di gioco sta rallentando. La sua opinione si basa sull’osservazione delle recenti partite e sulla percezione generale del calcio italiano, che sembra attraversare un momento di difficoltà.

“E’ difficile da digerire, vedere il nostro calcio rinomato da sempre che è in queste condizioni è preoccupante. Non è una crisi tecnica o tattica, siamo all’avanguardia su tutto. Ci mancano però le cose basilari e ci sono delle esagerazioni nei comportamenti su tante cose”. Così a LaPresse, Dino Zoff, sulla crisi del calcio italiano, dopo il flop dell’Atalanta in Champions. “Le cose buone quando le vogliamo esagerare diventano cattive, il Var è sostanziale e importantissimo ma lo è solo per alcune cose. Non può intervenire a dismisura su tutto. Abbiamo perso le dimensioni della pena e del fallo e tutto questo porta a delle sceneggiate. Si corre meno rispetto agli avversari europei? E’ certo, se ad ogni scontro si fischia e si cade a terra i ritmi automaticamente calano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

