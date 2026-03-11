SERD | Marino vince tra 5 candidati per guidare le dipendenze

L’Asl Benevento ha scelto Diego Guglielmo Marino come nuovo responsabile del Servizio per le Dipendenze (SERD). La decisione è stata comunicata dopo aver valutato le candidature di cinque candidati. Marino assume il ruolo con l’obiettivo di coordinare le attività legate alle dipendenze all’interno dell’azienda sanitaria. La nomina è stata ufficializzata nelle scorse settimane.

L’Asl Benevento ha designato Diego Guglielmo Marino come nuovo responsabile del Servizio per le Dipendenze (SERD). La nomina copre un quinquennio che partirà dal 16 marzo 2026 e si concluderà il 15 marzo 2031. Questa decisione segna una svolta operativa per la gestione delle tossicodipendenze nel Sannio, basata su una procedura selettiva rigorosa. Il dottor Marino è emerso vincitore tra cinque candidati dopo un iter burocratico avviato a fine dicembre 2024. Un percorso selettivo e trasparente. La scelta non è stata improvvisata né arbitraria, ma frutto di un avviso pubblico per titoli e colloquio. L’appalto per questa posizione chiave è stato bandito alla fine dell’inverno precedente, precisamente a dicembre 2024. 🔗 Leggi su Ameve.eu

