Sequestro nei boschi | 6 anni di carcere per 20mila euro

Tre persone sono state condannate a sei anni di carcere ciascuna per aver sequestrato un uomo nei boschi, dove è stato picchiato con spranghe e minacciato con una pistola. La vittima era legata a un debito di 20mila euro derivante dal traffico di droga. L’episodio si è verificato in un’area boschiva, con le aggressioni avvenute in modo violento e intimidatorio.

Tre pusher sono stati condannati a sei anni di reclusione per un brutale sequestro avvenuto nei boschi, dove la vittima è stata picchiata con spranghe e minacciata con una pistola per recuperare 20mila euro di debito legato al traffico di stupefacenti. La sentenza del giudice Francesco Patrone ridimensiona la richiesta della procura, che aveva chiesto fino a vent'anni di carcere per gli imputati M.C., P.M. e V.V., i quali hanno accettato il rito abbreviato. L'accaduto risale a febbraio 2023, quando la vittima fu trascinata fuori dalla sua auto, condotta in zona isolata e costretta ad ascoltare il terrore mentre suo padre veniva chiamato per pagare il debito mai saldato.