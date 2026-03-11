Sequestro di un cantiere e tre denunciati nel senese Multe per 6mila euro

A Radicondoli, nel senese, sono stati sequestrati un cantiere e sospesi i lavori dopo aver riscontrato irregolarità sulla sicurezza e violazioni ambientali. Tre persone sono state denunciate in relazione alle violazioni, mentre sono state comminate multe per un totale di 6.000 euro. L’intervento è stato effettuato dalle autorità locali per tutelare le normative vigenti.

Radicondoli (Siena), 11 marzo 2026 – Irregolarità sulla sicurezza e violazioni ambientali in un cantiere: tre denunce, lavori sospesi e area sequestrata. È il risultato di un controllo effettuato dai carabinieri a Radicondoli, nel senese, all'interno di un casolare interessato da lavori di ristrutturazione. L'ispezione è stata eseguita dai militari della stazione locale insieme al nucleo ispettorato del lavoro di Siena e al nucleo carabinieri forestale di Colle di Val d'Elsa. Al termine degli accertamenti sono stati denunciati un imprenditore edile, il direttore dei lavori e un operaio, ritenuti responsabili di diverse violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e normativa ambientale.