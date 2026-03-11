Sequestro da oltre 21 milioni a Banca Progetto e al broker bresciano Marco Savio

Un sequestro preventivo di oltre 21 milioni di euro è stato disposto nei confronti di Banca Progetto, che si trova in amministrazione straordinaria, e di una società bresciana collegata al broker finanziario Marco Savio. Savio, 61 anni, è stato già arrestato e coinvolto in un procedimento penale. La misura si riferisce a fondi e attività finanziarie oggetto di indagini.

Un sequestro preventivo da oltre 21 milioni di euro è in corso nei confronti di Banca Progetto, attualmente in amministrazione straordinaria, e della società bresciana riconducibile al broker finanziario Marco Savio, 61 anni, già arrestato e sotto processo. L'operazione è eseguita dai militari.