Sequestro antimafia da quasi 11 milioni tra Catania e Arezzo

Le forze dell'ordine hanno sequestrato quasi 11 milioni di euro tra Catania e Arezzo in un'operazione antimafia. L’indagine, condotta dalla Procura di Catania, riguarda il boss Salemi e un imprenditore coinvolti in attività illecite. I finanzieri hanno eseguito i provvedimenti di confisca in diverse località, sequestrando beni e somme di denaro ritenuti legati a un’organizzazione criminale.

La Guardia di Finanza del comando provinciale di Catania ha eseguito un sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di circa 11 milioni di euro, nell'ambito di un procedimento legato alla normativa antimafia. Dalle indagini degli investigatori è emersa la presunta posizione di primo piano di Salemi all'interno del gruppo mafioso di Picanello, articolazione del clan Santapaola-Ercolano. Secondo l'accusa, l'imprenditore Giovanni Fabrizio Papa avrebbe messo a disposizione le proprie società per riciclare ingenti somme di denaro provenienti dalle attività criminali del clan. Il sequestro riguarda le quote di tre società a responsabilità limitata con sede a Catania, considerate dagli inquirenti di fatto riconducibili ai due indagati: Le aziende operano nel settore dell'edilizia e della compravendita immobiliare.