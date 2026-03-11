Senza acqua da 40 giorni | docce alle 3 di notte a Serpentara

Nel condominio La Faustiana in via Gaspare Pacchiarotti a Serpentara, le residenti affrontano da più di quaranta giorni l’assenza di acqua. Le docce vengono fatte alle 3 di notte, a causa del prolungato disservizio idrico che ha messo in difficoltà gli abitanti della zona. La situazione continua senza segnali di miglioramento.

La vita nel condominio La Faustiana, situato in via Gaspare Pacchiarotti a Serpentara, è stata bloccata da un disservizio idrico protrattosi per oltre quaranta giorni. Trentacinque residenti, tra cui minori e ultra novantenni, devono fare la doccia alle tre di notte o scattare acqua dal supermercato perché i rubinetti sono secchi. L’emergenza ha costretto le famiglie a una routine di sopravvivenza: riempire pentole nei rari momenti di flusso residuo, tenere taniche sempre piene e affidarsi all’acquisto di casse d’acqua nei negozi della zona. Nonostante le numerose segnalazioni inviate alle autorità competenti, il problema della pressione ridotta ai minimi termini non trova ancora risoluzione definitiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

