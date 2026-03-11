Senato M5s porta in Aula cappellini stile Maga con scritta no alla guerra

Al Senato, il Movimento 5 Stelle ha portato in Aula cappellini rossi con la scritta “No alla guerra”, simbolicamente regalati alla premier Giorgia Meloni. I cappellini sono ispirati allo stile delle maga e sono stati usati per ironizzare sulla vicinanza politica tra la leader e il presidente degli Stati Uniti. La scena si è svolta durante una seduta parlamentare.

Il M5s regala simbolicamente cappellini rossi in stile Maga – ma con la scritta “No alla guerra” – alla premier Giorgia Meloni, per ironizzare sulla sintonia della leader con il presidente degli Stati Uniti, Trump. E’ successo nell’aula del Senato al termine della dichiarazione di voto del capogruppo del M5s, Luca Pirondini che ha accennato al regalo alla premier. E subito dopo, i senatori del suo gruppo hanno sventolato i cappellini. ANSA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Senato, M5s porta in Aula cappellini stile Maga con scritta “no alla guerra” Articoli correlati M5s sventola cappellini rossi stile Maga con la scritta “No alla guerra”: la protesta in SenatoIl M5s regala simbolicamente cappellini rossi in stile Maga – ma con la scritta No alla guerra – alla premier Giorgia Meloni, per ironizzare sulla... "No alla guerra", protesta M5s al Senato con cappellini in stile "Maga" come Donald Trump(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 Al termine dell'intervento in Senato del capogruppo M5s Luca Pirondini, che ha accusato Giorgia Meloni di... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Senato M5s porta in Aula cappellini... Temi più discussi: Ddl Antisemitismo, Segre chiede unità. Pd e M5s non votano; Antisemitismo, ok dal Senato al ddl della destra. Centristi e sei dem votano sì. 5S e Avs contrari; Sì del Senato al ddl Antisemitismo. Gasparri: Soddisfazione. Mieli (FdI): Ora Pd-M5s hanno Albanese come spin doctor; Pienone al Petruzzi all'evento M5s per sostenere Costantini e dire no alla manovra di guerra del governo. No alla guerra, protesta M5S al Senato con cappellini in stile MAGA come Donald Trump – Il video(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 Al termine dell'intervento in Senato del capogruppo M5s Luca Pirondini, che ha accusato Giorgia Meloni di subalternità a Trump, i Senatori M5s hanno mostrato i capp ... msn.com Senato, M5s in Aula con cappellini stile Maga ma la scritta no alla guerraIl M5s regala simbolicamente cappellini rossi in stile Maga - ma con la scritta No alla guerra - alla premier Giorgia Meloni, per ironizzare sulla sintonia della leader con il presidente degli Stati ... notizie.tiscali.it La premier al Senato annuncia il possibile ricorso alle accise mobili e chiede all'Europa di sospendere l'ETS sul termoelettrico. Ma il MEF frena: le condizioni per intervenire non ci sono ancora. L'opposizione attacca: Parole, non fatti. - facebook.com facebook Sono intervenuto in Senato cercando di volare alto dopo l’intervento di Giorgia Meloni. In replica ho dimostrato che le accise sono state aumentate, non allineate. Che ne pensate x.com/i/broadcasts/1… x.com